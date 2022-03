Incidenti sul lavoro, operaio di 65 anni muore nel Grossetano

Un operaio di 65 anni è morto mentre lavorava in un'azienda agricola a Massa Marittima, in provincia di Grosseto.

L'uomo sarebbe rimasto incastrato in una trivella, di quelle che servono per piantare i pali nei vigneti. Ad avvertire il 118 è stato un collega, ma quando è arrivata l'ambulanza per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche il personale della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Toscana e i carabinieri.