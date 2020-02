Incidente nel Carrarese, due giovani muoiono e tre restano feriti

Due giovani sono morti in un incidente stradale nella notte ad Albiano Magra, frazione del comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. I due viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo Mito che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro. Nell'incidente Altri sono rimasti feriti anche altri tre giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, che erano a bordo della vettura.