Incidente di caccia nel Grossetano, 48enne si spara a un piede

Ansa

Incidente di caccia nei boschi di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto. Un uomo di 48 anni si è sparato su un piede ed è stato soccorso in elicottero che lo ha accompagnato all'ospedale Misericordia. Il 48enne non è in gravi condizioni. Sono escluse responsabilità di altre persone.