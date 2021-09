Incendio nel Grossetano, evacuati 20 appartamenti a Capalbio

Ansa

Dal pomeriggio di lunedì i vigili del fuoco stanno cercando di domare un incendio di macchia mediterranea scoppiato a Capalbio, nel Grossetano. Durante la notte le fiamme, che sembravano ormai sotto controllo, sono state riattivate dal vento, e il fronte si è allargato fino a un vicino bosco. In via precauzionale sono stati evacuati 20 appartamenti in un centro residenziale, e sul posto sono arrivati un Canadair e tre elicotteri.