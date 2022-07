Incendi in Toscana, nuovo rogo nei boschi del Grossetano

Continua l'emergenza roghi in Italia.

Un altro incendio boschivo è scoppiato in località Il Crocino di Cinigiano, nel Grossetano. Al momento sono sul posto squadre di volontariato antincendio, operai forestali e tre elicotteri della Regione Toscana. Si stanno concentrando gli sforzi per impedire la diffusione delle fiamme in direzione dell'abitato di Cinigiano. Alcune case potrebbero essere minacciate dalle fiamme e sono presidiate dai vigili del fuoco.