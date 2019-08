Grosseto, un'auto sbanda e si ribalta: gravi padre e figlia 13enne

Un'intera famiglia è rimasta coinvolta in un incidente sulla Grosseto-Siena, all'altezza dello svincolo per Paganico nord. L'auto su cui i genitori viaggiavano con la figlia 13enne è prima sbandata e poi si è ribaltata. La ragazzina ha riportato un grave trauma ed è stata trasferita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Feriti anche la madre e il padre, di 50 e 52 anni. In condizioni serie l'uomo, trasportato in elicottero alle Scotte di Siena.