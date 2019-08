Grosseto, gli cade letto sulla testa: morto bambino di 8 anni

E' morto dopo una settimana in ospedale il bambino di 8 anni, rimasto ferito in un incidente domestico il 7 agosto nella sua abitazione di Follonica (Grosseto). Stando a quanto ricostruito, il piccolo si trovava nella sua camera quando, forse per raccogliere qualcosa, si è infilato sotto al letto: la rete però non avrebbe retto e, con il peso del materasso, è piombata sulla testa del bambino.