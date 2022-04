Grosseto, case confiscate a evasore usate per i profughi ucraini

Trenta appartamenti di un complesso in provincia di Grossetto, che possono ospitare un centinaio di persone, saranno messi a disposizione dei profughi ucraini.

Gli immobili sono stati confiscati dalla Sezione misura di prevenzione del Tribunale di Milano a un imprenditore ritenuto "socialmente pericoloso" per "violazioni di natura fiscale" in serie e reati finanziari, tra il 1995 e il 2013. L'assegnazione è stata decisa dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.