Attimi di tensione

Prato, agenti Digos feriti durante scontri con un gruppo di cittadini cinesi

Gli agenti erano impegnati in un servizio di ordine pubblico quando un gruppo ha tentato di raggiungere l'area del sit-in dei lavoratori stranieri

17 Nov 2025 - 15:20
