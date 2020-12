Firenze, valigia con resti umani: cadavere è di una donna

Ansa

In base alla prima ispezione effettuata dal medico legale, i resti umani rinvenuti nell'ultima valigia trovata in un campo a Firenze appartengono a una donna. Intanto martedì mattina riprenderanno le ricerche nella stessa area. Impegnati anche i cani per la ricerca di cadaveri in arrivo dal nucleo cinofili di Bologna.