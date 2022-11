Firenze, fa ubriacare e abusa di una compagna di classe: indagato 16enne

A Firenze una 15enne ha denunciato di essere stata violentata da un suo compagno di classe, di 16 anni, durante una festa a casa di un amico.

Il giovane, dopo averla fatta ubriacare, l'avrebbe trascinata in camera da letto, spogliata e stuprata. E' indagato per violenza sessuale, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica e minacce. Il ragazzo avrebbe anche tentato di convincerla a non presentare denuncia alle forze dell'ordine offrendole in cambio dei soldi. Il proprietario dell'appartamento, un 18enne, è indagato per favoreggiamento.