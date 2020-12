Firenze, tatuaggio sul braccio di una delle vittime trovate nelle valigie

Ansa

Sono una donna e un uomo le vittime fatte a pezzi e ritrovate in tre valigie in un campo all'esterno dei terreni del carcere di Sollicciano, a Firenze. Gli inquirenti hanno impiegato molto tempo per iniziare a ricostruirne i profili perché i corpi sono stati sottoposti a processo di sanificazione. Tra le tracce emerse, un tatuaggio sull'avambraccio dell'uomo, che era di carnagione chiara e di età tra i 40 e i 60 anni.