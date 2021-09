Firenze, su treno senza biglietto tenta di picchiare carabiniere: denunciato

ansa

Ha tentato di prendere a pugni un carabiniere intervenuto in difesa della capotreno che lo aveva sorpreso senza biglietto. Per questo motivo un 37enne di origini nigeriane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e violazione delle norme sull'immigrazione. A causa dell'episodio il treno regionale, partito da Firenze e diretto ad Arezzo, ha accumulato circa 20 minuti di ritardo.