Firenze, studentessa trova due aghi per cucito nella mozzarella

Una studentessa 23enne ha trovato due aghi per cucito in una mozzarella comprata in un supermercato fiorentino poco distante dalla sua abitazione. La giovane ha avvertito i carabinieri, che hanno verificato l'assenza di buchi sulla confezione: gli aghi, pertanto, non sarebbero stati inseriti dall'esterno, ma sarebbero stati presenti fin dalla produzione. In via precauzionale, il lotto del latticino è stato ritirato dal commercio.