Firenze, si assenta da ospedale per visite a pagamento: arrestato medico

ansa

Truffa aggravata e peculato: con queste accuse un medico dell'Azienda Usl Toscana centro, con rapporto di lavoro in esclusiva, è stato arrestato dai carabinieri del Nas di Firenze. In base a una serie di servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno accertato che il medico "quotidianamente si allontanava dal posto di lavoro in un ospedale della provincia di Firenze per svolgere illecitamente attività libero professionale privata".