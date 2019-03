Firenze, servizio fotografico hard al cimitero: denunciati tre 30enni

Denunciati per aver scattato foto hard in un cimitero. E' successo a tre persone, due uomini e una donna, a San Donato in Greti, frazione collinare del comune di Vinci (Firenze). E' stato un cittadino a denunciare l'accaduto dopo aver notatola presenza dei tre che, tra le tombe, stavano realizzando un vero e proprio servizio fotografico: la donna era travestita da suora, in abiti succinti e si faceva immortalare in pose provocanti anche sdraiandosi sulle lapidi.