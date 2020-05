Firenze Rocks rimandato di un anno: niente rimborsi, solo voucher per chi ha acquistato biglietti

Il coronavirus fa saltare anche il Firenze Rocks, come tutti i concerti estivi. Il mega evento musicale, che era in programma a giugno, è stato rimandato di un anno ma i biglietti non saranno rimborsati. Per chi si era accaparrato i ticket per assistere alle esibizioni di artisti del calibro dei Green Day, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers o Vasco Rossi, è previsto solo un voucher valido anche per tutto il 2021.

Una soluzione che però ha creato malcontento tra i fan e coloro che erano pronti a recarsi nel capoluogo toscano: "Io che ne so tra un anno chi ci sarà, non so nemmeno se ritornano questi artisti", spiega uno dei ragazzi che hanno segnalato il problema a "Striscia la Notizia" che adesso vuole denunciare la delusione generale di chi non è soddisfatto della soluzione presa dall'organizzazione dell'evento musicale.