Firenze, picchia la compagna e la trascina in strada: preso

Un 29enne peruviano è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato la compagna fino a farla svenire, ferendola anche al volto con un frammento di bottiglia. L'uomo le ha poi coperto la ferita con un asciugamano e l'ha trascinata in strada. I reati contestati al sudamericano sono quelli di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. L'aggressione sarebbe scattata per motivi di gelosia.