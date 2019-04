Firenze, picchia la compagna davanti alla figlia 13enne: arrestato

Ha picchiato la compagna davanti alla figlia 13enne, procurandole un trauma cranico e contusioni. Per questo un 46enne maracchino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. E' successo alla periferia di Firenze. La donna, originaria dell'Est Europa, è stata soccorsa dal 118 e trasferita al pronto soccorso. In ospedale è stata portata anche la figlia, in stato di profondo shock per aver assistito all'aggressione.