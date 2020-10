Firenze, manifestazione non autorizzata: la polizia carica

Scontri in piazza a Firenze alla manifestazione non autorizzata cui partecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all'antagonismo. Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri.