Firenze, le rete idrica è troppo vecchia: continui i crolli stradali

Nel maggio del 2016 si aprì una voragine di 200 metri sul Lungarno, un incidente provocato da una perdita d'acqua in seguito alla rottura di una vecchia tubatura risalente agli anni '50. Questo grave episodio ha reso noto il problema a tutta Italia ma i fiorentini, come spiega "Striscia la Notizia", hanno a che fare con questo genere di situazioni quotidianamente.



"Si aprono delle vere e proprie voragini nel terreno", racconta uno degli intervistati, "con il rischio che qualcuno passandoci a piedi, in motorino o anche in macchina ci finisca dentro". "Le bollette sono le più care d'Italia", rincara un altro, "però molto spesso ci sono zone della città che buttano acqua rossa dai rubinetti, zone dove non arriva l'acqua per diversi giorni..."



L'inviata Chiara Squaglia si dirige allora dal gestore idrico locale per sapere quali siano le prossime intenzioni. L'ingegnere Cristiano Agostini, responsabile della gestione operativa Publiacqua, spiega: "Abbiamo un piano degli investimenti molto ambizioso che ci porterà a investire da qui al 2024 circa 85 milioni di euro l'anno. Ovviamente gli investimenti disponibili sono insufficienti oggi per poter rinnovare complessivamente la rete, perciò siamo costretti a fare degli interventi chirurgici mirati. Entro cinque anni dovremmo raggiungere un livello di efficienza adeguato".