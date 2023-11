Firenze, incendio all'ospedale di Bagno a Ripoli: ipotesi dolo

Incendio all'ospedale di Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (Firenze): il rogo ha avuto origine in un box metallico esterno contenente rifiuti sanitari.

Ancora non chiare le cause che lo abbiano innescato. L'Azienda Usl Toscana Centro, dopo aver raccolto la testimonianza della direttrice sanitaria e la relazione dei tecnici intervenuti ha avviato le pratiche per una denuncia contro ignoti: l'altezza anomala delle fiamme infatti fa pensare a una matrice dolosa.