Firenze, hotel per escort gestito da un pregiudicato: giro da migliaia di euro | Una ragazza: obbligata anche a occuparmi della reception

Pieno di turisti e viaggiatori, racconta il Tirreno, in realtà è una vera e propria struttura a luci rosse. Oltre alla struttura principale ci sono alcune dependance esterne con camere. Sono proprio queste stanze quelle adibite ad ospitare le escort, che ricevono richieste di appuntamenti e clienti ad ogni ora del giorno e della notte. Per accedere si suona il campanello oppure si riceve il codice per aprire il cancello d'ingresso direttamente con un messaggio dalla escort.

"Le camere ai piani bassi, le più nascoste sono quelle che lui adibisce ai cavoli suoi", racconta una ragazza facendo subito riferimento all'uomo che gestirebbe il giro di prostituzione. "È il gestore della struttura spiega la donna, non la proprietaria che è cinese e non sa nulla di quello che succede qui dentro, ma il gestore, un uomo italiano". Si tratta di un pregiudicato fiorentino, già arrestato nei primi anni duemila proprio per sfruttamento della prostituzione.

"Il giro lo fa lui lo organizza lui - prosegue la escort -, tiene quattro stanze dell'hotel per noi ragazze - ci spiega - prende 300 euro a settimana da ognuna in contanti. La polizia è venuta anche a fare un controllo, ma nulla è cambiato."