Collaboratrice della famiglia reale saudita scomparsa a Firenze

Una donna di 37 anni, di nazionalità filippina, che era al seguito della famiglia reale dell'Arabia Saudita in vacanza a Firenze, si è allontanata dal lussuoso albergo in cui era ospite e ora risulta scomparsa. Le ricerche sono scattate due giorni fa e proseguono senza sosta: la Prefettura ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. A dare l'allarme al 112, martedì sera è stata una componente della famiglia reale, in questi giorni in visita nel capoluogo toscano.