Stava lavorando al secondo piano di una palazzina dove erano in corso lavori edili quando è precipitato. E' morto così, a Empoli (Firenze), un operaio albanese di 34 anni. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, l'uomo era già deceduto. Il cadavere è stato trasferito all'istituto di Medicina legale di Careggi, a disposizione per l'autopsia. Sull'episodio sta indagando la polizia: non è chiaro se con lui c'erano altre persone al momento dell'incidente.