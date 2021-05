Firenze, cadavere di una 89enne trovato in casa da polizia e pompieri

lapresse

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una 89enne è stato trovato da vigili del fuoco e polizia in un appartamento alla periferia Sud di Firenze. Nella casa sarebbe stata presente anche la figlia dell'anziana deceduta, una donna con problemi psichiatrici che è fuggita all'arrivo dei vigili del fuoco. Sarebbe esclusa l'ipotesi dell'omicidio: sul corpo dell'anziana non sembrano essere presenti segni di violenza.