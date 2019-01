Firenze, ambulante senegalese ucciso in strada: 16 anni al killer

Condannato a 16 anni l'ex tipografo Roberto Pirrone per l'omicidio del venditore senegalese Idy Diene il 5 marzo 2018 sul ponte Vespucci di Firenze. La condanna è in linea con la richiesta del pm che aveva indicato in 24 anni, calati a 16 anni per il rito abbreviato, la pena per Pirrone che uccise con più colpi di pistola Diene. Il gup non ha accolto l'aggravante per futili motivi chiesta dal pm e neppure ha riconosciuto le attenuanti generiche.