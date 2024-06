Amanda Knox, assente alla prima udienza, sui social ha, dunque, annunciato che sarà presente in aula per difendersi con la speranza "di scagionare" il suo "nome una volta per tutte dalle false accuse". "Il 5 giugno - ha scritto sui suoi profili online - entrerò nella stessa aula del tribunale dove sono stata ricondannata per un crimine che non ho commesso, questa volta per difendermi ancora una volta". "Augurami buona fortuna. Crepi il lupo!", la conclusione del messaggio.