Fa figlio con allievo minorenne, la madre del ragazzo di Prato: "Quella donna ha rovinato mio figlio"

"Quella donna ha rovinato la vita di mio figlio". La madre del ragazzino di Prato parla così della 32enne accusata e condannata a sei anni e mezzo per violenza sessuale nei confronti di un minorenne cui dava ripetizioni private e dal quale ha avuto un figlio circa due anni fa.

A "Quarto Grado" la madre del ragazzo ha commentato la sentenza: "Non mi sono mai esposta perché di queste cose si parla in tribunale, la sentenza è questa. Ho anche altri due figli - spiega - questa donna non si è vergognata di niente, neanche in aula quando si atteggiava dicendo che la verità era un'altra. I bambini non si toccano, lei il mio l'ha rovinato".