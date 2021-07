Donna trovata morta a Livorno, la polizia indaga per omicidio

Ansa

La polizia indaga per omicidio per il caso della 62enne trovata morta nel suo appartamento a Livorno. Il corpo presentava una ferita alla testa compatibile con un colpo inferto con una lampada presente nella camera da letto. Gli investigatori stanno cercando l'ex convivente della donna, un uomo di origine marocchina molto più giovane di lei. Tra i due, a quanto pare, i rapporti non erano più buoni.