"Don Euro" a processo, l'ex prete Luca Morini condannato per estorsione

Luca Morini, ex parroco di Massa, è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere per un episodio di estorsione al suo ex vescovo e per l'accusa di sostituzione di persona. E' stato, invece, assolto da un episodio di estorsione a una suora, da un altro caso di sostituzione di persona e dalle accuse di autoriciclaggio e cessione di droga. Morini era stato soprannominato "don Euro" dai suoi vecchi fedeli perché solito chiedere frequenti somme di denaro per aiutare la Chiesa.