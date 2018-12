Diciassettenne ucciso da un furgone nel Senese, fermato un 45enne

Un commerciante di ortofrutta di 45 anni, residente nel Pavese, è stato fermato per la morte di Arturo Pratelli, il 17enne travolto e ucciso da un furgone venerdì sera a Sovicille, nel Senese. Il 45enne, interrogato per tutta la notte, si trova ora nel carcere di Rovigo. A suo carico è stato emesso un fermo d'indiziato di delitto per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Dopo l'impatto, infatti, non si è fermato a prestare soccorso al ragazzo.