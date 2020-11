Crac Credito cooperativo fiorentino, pg Cassazione: appello bis per Verdini

ansa

Il pg della Cassazione, Pasquale Fimiani, ha chiesto l'appello bis per l'ex senatore Denis Verdini, accusato di bancarotta e altri reati nel processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Per il procuratore sarebbero sarebbero prescritti due capi di imputazione relativi alla truffa ai danni dello Stato sui fondi per l'editoria. In appello Verdini era stato condannato dalla Corte di Firenze a sei anni e dieci mesi, nove anni in primo grado.