Covid, Toscana studia priorità per vaccino a sposi e maturandi

Ansa

Una modalità di prenotazione del vaccino anti Covid riservata, in via prioritaria, a maturandi e promessi sposi, che devono convolare a nozze. E' quanto sta progettando il settore Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana, su richiesta del presidente Eugenio Giani. A breve, fa sapere la Regione, per queste due categorie sarà possibile prenotare e ricevere in tempi rapidi la somministrazione del vaccino.