Covid, positivo bimbo 8 anni in scuola Firenze: 2 classi in quarantena

Un bambino di 8 anni di una seconda elementare di una scuola privata americana con sede a Bagno a Ripoli (Firenze) è risultato positivo al coronavirus. Per questo motivo, la Asl locale ha messo in quarantena la classe del bimbo e un'altra seconda elementare, che si sono incontrate durante la ricreazione il primo giorno di scuola. In totale, sono sotto sorveglianza sanitaria 25 bambini e quattro insegnanti.