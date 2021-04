Covid, le province di Firenze e Prato passano in zona rossa

Ansa

In Toscana, che passa in arancione, restano in zona rossa le province di Firenze e Prato. Stessa sorte anche per i Comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa e Radicondoli. I territori superano l'indice di contagio settimanale dei 250 contagiati su 100mila abitanti, soglia indicata dalla legge per l'assunzione di provvedimenti.