Covid, l'ultimo sms di Enzo Galli alla moglie e alla figlia appena adottata in India: "Vi amo"

"Mi intubano, ora ti saluto. Amore da domani non parleremo più. Mi affido totalmente alla volontà di Dio e alle decisioni che prenderete. Vi amo tanto. Stai sicura che Dio è più grande". E' l'ultimo messaggio che Enzo Galli , il 45enne morto all'ospedale Careggi di Firenze, dove era ricoverato dallo scorso 8 maggio a seguito della positività al Covid, aveva inviato alla moglie Simonetta Filippi il 29 maggio prima che lo intubassero. L'uomo a fine aprile era rimasto bloccato 10 giorni in India, dove si era recato per adottare una bambina. Tornò positivo al Covid e dal 9 maggio è stato ricoverato fino alla morte.

I funerali si svolgeranno venerdì 27 agosto alle 10.30, nella chiesa di San Lorenzo a Campi Bisenzio (Firenze). Il feretro si trova alla Misericordia di Campi Bisenzio per la camera ardente che apre nel pomeriggio.

"Ho visto la moglie Simonetta poco tempo fa - ha spiegato l'avvocato e amica di famiglia Elena Rondelli -, è provata ma ha dimostrato tanta forza e lucidità. Il dolore è grande ma il suo pensiero è andato alla loro bimba e a portare avanti il progetto di vita che loro avevano costruito".

Giani: speravo nel lieto fine - "La morte di Enzo Galli mi ha toccato profondamente. Ricordo la forte preoccupazione di tutti noi quando a causa del Covid la coppia rimase bloccata a New Delhi, dove si era recata per adottare la piccola Miriam. Ho ancora impresse nella memoria le parole di Simonetta con la quale ci sentimmo al telefono per avere notizie e fargli sapere che eravamo in contatto con la Farnesina per agevolare il loro rientro. Avrei voluto ricordare quel momento come un inizio difficile di una storia a lieto fine. Con commozione mi stringo intorno alla moglie, tutta la famiglia e alla figlia che Enzo ha desiderato. Esprimo il cordoglio di tutta la Regione Toscana". Queste le parole del presidente della Toscana Eugenio Giani.