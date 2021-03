Covid, Giani: "Intesa per produrre 100mila dosi anticorpi monoclonali"

Ansa

"Abbiamo sottoscritto con il presidente della Fondazione Tls, Filippo Landi, l'intesa che ci porta a essere rappresentati in quella che sarà una nuova società, la Tls Sviluppo, che consente la produzione di 100mila dosi in 3 mesi di anticorpi monoclonali". Lo ha spiegato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, aggiungendo che "ci sono 5-6 laboratori nel mondo che stanno perfezionando gli anticorpi per curare il Covid-19, e uno è a Siena".