Costa Concordia, sindaco del Giglio: "Ultima celebrazione pubblica"

"Questa sarà l'ultima celebrazione pubblica non perché vogliamo dimenticare ma perché vogliamo rispettare le 32 vittime". Lo ha detto il sindaco di Isola del Giglio (Grosseto) Sergio Ortelli nel giorno del decennale del naufragio della Costa Concordia. "Il consiglio comunale ha deciso di celebrare questo giorno per sempre chiamandolo 'Giornata della memoria' perché è giusto che le vittime vengano ricordate per sempre", ha aggiunto.