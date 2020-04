Coronavirus, Toscana: stop all'isolamento a casa, sì la trasferimento in alberghi sanitari

La Regione Toscana ha emanato un'ordinanza con cui invita i soggetti positivi al coronavirus e in isolamento a casa ad accettare di trasferirsi temporaneamente in un albergo sanitario. Qui saranno seguiti quotidianamente da medici e infermieri oppure dovranno dichiarare esplicitamente il loro diniego. Lo ha annunciato il governatore Enrico Rossi: "E' una misura di protezione maggiore per se stessi e per gli altri".

