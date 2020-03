Coronavirus, infermiera lascia quarantena: denunciata a Siena

Una donna, infermiera, risultata positiva al coronavirus e in quarantena, sarebbe uscita dalla propria abitazione per andare in quella dei genitori dove il padre è positivo al virus mentre la madre sempre Covid19 è ricoverata in ospedale. I carabinieri sono intervenuti con una pattuglia che ha proceduto con l'identificazione della donna la quale è stata denunciata. L'episodio è successo a San Gimignano (Siena). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui