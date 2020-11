Coronavirus, Giani scrive a Speranza: "Toscana diventi zona arancione"

"La Toscana ha ormai raggiunto dati che ci possono far chiedere la zona arancione e prima di Natale quella gialla. Oggi abbiamo dati certificati sull'indice Rt che è a 1,2" e "siamo lontani dall'1,8 che ci ha portati in zona rossa. Lunedì manderò una lettera al ministro Speranza per chiedere di tornare in zona arancione". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.