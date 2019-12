Caso orfane di femminicidio, Mattarella chiama il ministro Catalfo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, per discutere della richiesta di risarcimento che l'Inps ha avanzato nei confronti di due ragazzine di Massa Carrara divenute orfane per l'assassinio della madre a opera del padre, poi suicidatosi, Ora le figlie sono chiamate a pagare 124.000 euro, spesa sostenuta dall'Inps come indennità di malattia e per l'assegno di invalidità erogato all'uomo.