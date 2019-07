Caos treni,rogo con liquido infiammabile:si rafforza pista anarchica

Per dare fuoco a Firenze, nei pressi della stazione ferroviaria di Rovezzano, a una cabina elettrica dell'Alta Velocità e a due tombini laterali ai binari, contenenti canalette per la trasmissione dei dati, è stato utilizzato del liquido infiammabile, senza inneschi. Lo si apprende da fonti investigative. Le indagini della Digos fiorentina e della polizia ferroviaria prendono sempre più in considerazione la pista anarchica.