Auto finisce in scarpata, un morto e un ferito grave a Siena

Un 24ene è morto uscendo fuori di strada con la sua auto sulla provinciale 40, nel Comune di Pienza (Siena). Per cause in corso di accertamento l'auto su cui viaggiava è finita in una scarpata. Il conducente, di origini calabresi ma residente a Chianciano Terme, è morto sul colpo. Al suo fianco un passeggero di 20 anni che, immediatamente soccorso, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena.