Alpi Apuane, una donna muore dopo essere caduta in un canalone

Una donna di 46 anni è morta dopo essere precipitata per circa 200 metri in un canalone sul monte Spallone, sulle Alpi Apuane, nel territorio di Carrara (Massa Carrara). Sembra che la donna stesse facendo trekking in compagnia di un'altra persona quando è caduta, perdendo la vita. Sono intervenuti gli uomini del 118, la polizia, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pegaso 3 per recuperare il corpo.