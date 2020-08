Toscana, balzo di contagi da Covid: 61 nuovi positivi in 24 ore

Balzo di nuovi casi di coronavirus in Toscana, dove si contano oggi 61 nuovi positivi dopo i 23 di ieri. Non si registrano invece nuovi decessi. Dalla Regione spiegano che tra gli ultimi contagi 17 sono legati a un cluster già noto in provincia di Massa Carrara, 8 (Arezzo) sono tra giovani rientrati da una vacanza all'estero, come anche altri due rientrati a Siena e Grosseto. L'età media dei 61 casi è di circa 32 anni.