"Tornato in Cina per il vaccino, ora sono rientrato in Italia e sto bene": il racconto di Wu Yang, impreditore tessile a Prato

"Ero tornato a Wenzhou (metropoli di oltre 3 milioni di abitanti della provincia sudorientale dello Zhejiang, ndr) con mia moglie e i nostri due figli a marzo, quando era esplosa l'epidemia in Italia. Avevamo seguito con grande apprensione quello che era accaduto a Wuhan e temevamo che qui potesse succedere lo stesso, quindi siamo partiti".

Wuhan, la città cinese di da cui è partito il focolaio del coronavirus, sta rapidamente costruendo un ospedale da 1.000 posti letto dedicato alla malattia. La struttura prefabbricata, il cui completamento è previsto il 3 febbraio, è modellata sull'ospedale costruito per l'emergenza Sars Xiaotangshan di Pechino.

Ad agosto si è messo in lista per arruolarsi tra i volontari del vaccino Sinovac, poco dopo è stato chiamato visto che Pechino ha dato la priorità alle persone che dovevano ritornare in Europa per lavoro. Subito dopo essersi vaccinato è rientrato in Italia lasciando però in Cina i figli. "Potevano sottoporsi alla vaccinazione, che a settembre era in fase sperimentale, solamente le persone fra i 18 e i 60 anni di età", spiega Yang dichiarando di stare bene e di non aver accusato alcun effetto collaterale.