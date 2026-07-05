Torino, tenta di dar fuoco alla compagna: arrestato 47enne

Ha tentato di dar fuoco alla compagna, convivente, ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea (Torino), dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. È avvenuto nella frazione di San Bernardo. I Carabinieri delle Stazioni di Azeglio e Borgomasino hanno arrestato per tentato omicidio il quarantasettenne moldavo. L'episodio si è consumato all'interno dell'abitazione della coppia: l'uomo, in un forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. La tragedia è stata fortunatamente evitata: è risultato provvidenziale il tempestivo intervento di un amico della coppia, presente in quel momento in casa, che si è frapposto tra i due ed è riuscito a trattenere il braccio dell'aggressore prima che questi potesse azionare l'accendino, sino all'intervento delle forze dell'ordine. L'arrivo immediato dei Carabinieri, allertati dalla stessa vittima mentre l'amico teneva fermo il compagno, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I militari dell'Arma hanno subito immobilizzato l'aggressore, sottraendogli l'accendino. L'episodio si è così concluso senza alcun ferito. L'uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, come disposto dalla Procura della Repubblica di Ivrea che coordina le indagini.