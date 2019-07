Torino, sequestrato arsenale da guerra a estremisti di destra: tre arresti | Avevano anche un missile aria-aria

Torino, arsenale da guerra in mano di estremisti Ansa 1 di 10 Polizia 2 di 10 Polizia 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Polizia 6 di 10 Polizia 7 di 10 Polizia 8 di 10 Polizia 9 di 10 Polizia 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche un missile aria-aria - C'è anche un missile aria-aria perfettamente funzionate tra le armi sequestrate dall'Antiterrorismo della Polizia nell'ambito dell'inchiesta contro un gruppo di presunti estremisti di destra con ideologie oltranziste che in passato avrebbero combattuto nel Donbass, in Ucraina. Il missile aria-aria Matra è un modello in uso alle forze armate del Qatar e risulta di fabbricazione francese, assemblato nell'ottobre 1980.



Tre gli arresti - Ci sono tre arresti nell'ambito dell'operazione del Servizio Antiterrorismo dell'Ucigos e della Digos di Torino. Tra questi c'è Fabio Del Bergiolo, 50 anni, ex ispettore antifrode delle dogane che nel 2001 si era candidato al Senato, per Forza Nuova, nel collegio di Gallarate (Varese). All'operazione, coordinata dalla procura di Torino, hanno collaborato anche le Digos di Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì.



Proprio nella città romagnola sono stati fermati, in un albergo vicino all'aeroporto, lo svizzero Alessandro Monti, 42 anni, e l'italiano Fabio Bernardi, 51 anni. I due, secondo gli investigatori della Digos, sono coinvolti nel tentativo di mettere in commercio il missile.



Da un'intercettazione risulta che il terzo arrestato, Fabio Del Bergiolo, ne proponeva la vendita a 470mila euro e, tra i contatti che aveva preso, figurava anche il funzionario di uno Stato estero.